«Дневной дозор»: Сезонная уборка и ремонт дорог

Минувшая зима стала одной из самых мягких, соответственно, безпроблемных для коммунальщиков: снег вывозить не приходилось, обработка противогололедными средствами проводилась редко ввиду отсутствия гололеда. И тем не менее, накануне глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил подрядчикам серьезно сосредоточиться на весенней уборке Пскова в части улично-дорожной сети. Сити-менеджер прямо сказал: нарекания есть. Так, горожане зачастую жаловались на неубранные кучи песка и грязь, оставшуюся на проезжей части. Необходимо убирать грязь из лотковой части проезжих частей и предотвратить образование "пыльных бурь", которых стоит ожидать уже в конце марта. А также мыть остановки и дорожные знаки, устанавливать новые урны, красить ограждения. Отметим, в этом году на ремонт дорог Пскову выделяется около миллиарда бюджетных средств, все эту беспрецедентную сумму предстоит освоить в подходящий по погоде сезон: завершить капитальный ремонт улиц Я. Фабрициуса и Л. Поземского, капитально отремонтировать Рижский проспект и еще около 2 десятков улиц, проездов, тротуаров. Но прежде надо справится с элементарной работой по весеннему наведению порядка на улицах. Немаловажный момент: как пройдут гарантийные ремонты участков, где «капиталка» выполнялось от года до 4 лет назад?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»