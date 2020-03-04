«Дневной дозор»: Судьба гребной базы «Ника»

Месяц назад прошла информация о том, что детско-юношеская школа переедет в гуманитарно-спортивный комплекс, строительство которого областные власти и Псковская епархия продвигают на месте стадиона «Электрон» в Пскове. Известно, что помещения «Ники» на улице Воеводы Шуйского находятся в плохом состоянии, а там занимаются более полутысячи детей, крепкий тренерский коллектив энтузиастов. Поэтому новость о планах по переезду в новый комплекс порадовала. Но оказалось, что вопрос скорее открыт, чем решен. Буквально накануне лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова в эфире нашей радиостанции сделала довольно резкое заявление в адрес «Ники». Профсоюзы являются собственниками помещений на улице Шуйского, муниципальной спортшколе сдают его в аренду. Госпожа Михайлова фактически обвинила руководство гребной школы и муниципальные власти в том, что нынешнее состояние помещений — результат их деятельности. Не замедлил себя ждать хлесткий ответ от замглавы администрации, курирующего спорт, Александра Коновалова. Началась общественная дискуссия. Сегодня «Дневной дозор» выслушал взаимные претензии сторон. А вот есть ли ответ на самый главный вопрос: куда пойти сотням псковских гребцов, если профсоюзы потребуют освободить помещения?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»