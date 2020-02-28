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«Дневной дозор»: Коронавирус - есть ли основания паниковать?

02.03.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Коронавирус продолжает захватывать все новые территории на планете. Еще неделю назад это была в основном китайская проблема, сегодня невидимый и малоизученный вирус имеет серьезный очаг в сердце Старого света — в Италии и Франции. В общей сложности им заразились более 85 тысяч человек. Случаи заражения есть в соседних странах Балтии: многие псковичи по-привычке проводят выходные в Эстонии, Латвии или Литве. А любители покупок из числа граждан стран-соседей легко ориентируются в псковских магазинах. Тревога нарастает и у псковичей. Не без скепсиса люди реагируют на регулярные заявления властей: все спокойно, ситуация контролируемая, паниковать не нужно. Люди припоминают, что ровно так же чиновники от здравоохранения говорили в период пандемии «свиного гриппа» в 2009 году. И параллельно с этими речами весь город знал, что в больницах не хватает аппаратов ИВЛ. Мало кто задумывается, что от вышеупомянутого «свинного гриппа» смертность была 17%, а от нынешнего уханьского — 3,4%. Это официальные цифры ВОЗ. Но людей пугает отсутствие вакцины, русский «авось» в сравнении с усилиями жителей Поднебесной по борьбе с распространением вируса. Так стоит ли поддаваться панике от коронавируса? Есть ли дефицит масок в псковских аптеках? И что должен делать каждый из нас, чтобы обезопасить себя?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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