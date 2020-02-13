«Дневной дозор»: Первые выбора года — кто заявился на Печорский район?

Накануне сформировался список кандидатов на пост главы Печорского района, процедура регистрации завершена. Документы на регистрацию в качестве кандидатов подали шесть человек: самовыдвиженец Виктор Мишин, от КПРФ Дмитрий Богатырев, от ЛДПР Алексей Марочкин, от «Партии роста» Игорь Романов, от «Единой России» Сергей Тарасик и от партии «Социальная защита» Виктор Широбоков. За бортом избирательной кампании по выборам руководителя Печорского района остались региональные отделения партии «Яблока» и «Справедливой России». Следует отметить, что эсеры открыто высказались в поддержку кандидата от «Единой России» еще на стадии прохождения им праймериз. Таким образом, Сергей Тарасик имеет поддержку сразу двух политических объединений, что вкупе с другими обстоятельствами дает основание считать его фаворитом избирательной гонки.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»