«Дневной дозор»: Идея создания единой хирургической службы

Обсуждение проблем российской медицины получило новое звучание месяц назад, после оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, где основным посылом было благополучие граждан и сбережение населения страны. Без медицины в этих вопросах не обойтись. Большие надежды возлагаются на нацпроект «Здравоохранение», в котором основной постулат — качественная и максимально доступная медпомощь. Решаются вопросы строительства ФАПов и укрепления первичного звена, оснащение больниц и поликлиник современной медтехникой. Основные усилия власти направляют на решения самого тяжелого кадрового вопроса. В Псковской области, как известно, недостаток медиков давно перевалил за тысячу штатных единиц. Периодически звучат предложения о реорганизации той или иной службы, больницы, поликлиники, чтобы имеющимися кадрами и возможностями перекрыть нехватку специалистов. В этой связи интересна идея,недавно озвученная заместителем главного врача по хирургии Областной клинической больницы, депутатом регионального парламента Игорем Дитрихом. По его мнению, пришло время создать в регионе единую хирургическую службу на базе семи ведущих больниц.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»