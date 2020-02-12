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«Дневной дозор»: Идея создания единой хирургической службы

13.02.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Обсуждение проблем российской медицины получило новое звучание месяц назад, после оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, где основным посылом было благополучие граждан и сбережение населения страны. Без медицины в этих вопросах не обойтись. Большие надежды возлагаются на нацпроект «Здравоохранение», в котором основной постулат — качественная и максимально доступная медпомощь. Решаются вопросы строительства ФАПов и укрепления первичного звена, оснащение больниц и поликлиник современной медтехникой. Основные усилия власти направляют на решения самого тяжелого кадрового вопроса. В Псковской области, как известно, недостаток медиков давно перевалил за тысячу штатных единиц. Периодически звучат предложения о реорганизации той или иной службы, больницы, поликлиники, чтобы имеющимися кадрами и возможностями перекрыть нехватку специалистов. В этой связи интересна идея,недавно озвученная заместителем главного врача по хирургии Областной клинической больницы, депутатом регионального парламента Игорем Дитрихом. По его мнению, пришло время создать в регионе единую хирургическую службу на базе семи ведущих больниц.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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