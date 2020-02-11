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«Дневной дозор»: Приговор по делу Александра Кузнецова

12.02.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Вынесен приговор по громкому делу бывшего вице-губернатора Александра Кузнецова: виновен, 5 лет строгого режима, без штрафа и ограничения занимать определенные должности. Прокуратура запрашивала 9,5 лет и 13,5 млн штрафа. Процесс длился более года. Впервые в истории Псковской области был арестован на рабочем месте, а теперь и осужден на реальный срок, столь высокопоставленный чиновник. Возбуждаемые ранее уголовные дела отличаются от «дела Кузнецова» тем, что они велись в отношении на тот момент уже ушедших с должностей управленцев и либо разваливались на стадии следствия, либо в процессе менялись статьи, на более мягкие. И заканчивалось все максимум условным сроком. Приговоры чиновникам более низшего ранга, главам районов случались, но заместители губернатора под суд по тяжким статьям не шли. Резонанс делу придает и еще одно обстоятельство: Александр Кузнецов большую часть срока на своей должности работал под началом губернатора Андрея Турчака, который 2 года назад ушел на повышение, занял пост вице-спикера Совета Федерации и возглавит Генсовет партии «Единая Россия». В отличие от многих своих коллег-губернаторов из списка ротации за октябрь 2017 года, ушел не «в никуда», сделал значительный шаг по карьерной лестнице, сейчас входит в список 50-ти самых влиятельных политиков России. И многие рассматривали «дело Кузнецова» как «подкоп» под команду Турчака. «Дневной дозор» спросил у псковских политиков, чиновников, представителей бизнес-кругов, каково их мнение о самом деле и его итоге.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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