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«Дневной дозор»: Мусорная реформа - шаг вперед, два назад

11.02.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Вновь обращаемся к теме экологической реформы. С 1 января в Пскове в нескольких микрорайонах города поменялась компания-перевозчик мусора. На смену хорошо себя зарекомендовавшей, известной фирмы АСПО пришла «Экоконтинент», которая на субподряд наняла «Мехуборку Псков». Большая часть Завеличьи и Запсковья обслуживается новичком. Видимо, в связи с неопытностью сотрудников, нарекания от управляющих компаний возникли в первые дни работы: небрежная уборка контейнеров и площадок, скажем так — некоммуникабельный персонал, частая поломка контейнеров, нечеткий график вывоза мусора. В последние недели к этому прибавились жалобы в сми и соцсетях от жителей Пскова: во многих дворах пропали привычные сетки для раздельного сбора мусора. Люди возмущены, ведь первичная сортировка ТКО — это значимая в плане культуры и социальной ответственности граждан часть заявленной на уровне национального проекта «Экология» реформы. Мнения и детали — в комментариях спикеров «Дневного дозора».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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