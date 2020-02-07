«Дневной дозор»: Ситуация с парковками в Пскове

Одна из самых серьезных градостроительных проблем Пскова — нехватка парковочных мест. Она берет свое начало в старых, еще советских нормах числа машиномест на одну квартиру в доме: одно на две квартиры. Когда-то, лет 30 назад, они были актуальны, сейчас ситуация изменилась с точностью до наоборот: не редки случаи, когда в одной семье 2, а то и три машины. Отсюда забитые под завязку автомобилями дворы, уставленные ими газоны и детские площадки, межквартальные проезды и магистральные улицы. Недавно власти решили пересмотреть нормы по машиноместам в новостройках, ввели норму 0,86 на одну квартиру. Таким образом, увеличили норматив почти вдвое, однако, по мнению специалистов, в нынешних реалиях и этого уже совершенно недостаточно. О градостроительной политике в Пскове в части парковок поговорим сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»