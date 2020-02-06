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«Дневной дозор»: Паниковать ли из-за коронавируса?

06.02.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Число заболевших коронавирусом на сегодняшний день приблизилось к 25 тысячам человек. За пределами Китая — около 200 человек. В Россия два подтвержденных случая. Медленно, но верно коронавирус расползается по планете, инфицированные есть в США, Японии, Франции, Италии, Германии, практически во всех странах Юго-Восточной Азии, соседствующих с Китаем. Погибли от коронавируса по официальным данным более 500 человек, выздоровели, судя по сообщениям китайских сми, чуть больше полутысячи. Информационное пространство бурлит самой разной информацией, паника нарастает. Поддаваться ли панике в ожидании распространения коронавируса? Какие противовирусные препараты покупать? Какова «накрутка» на маски в псковских аптеках? И куда поехать тем, кто запланировал отпуск на ближайшие пару месяцев? Об этом - в «Дневном дозоре».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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