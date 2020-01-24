«Постскриптум»: Поправки в Конституцию, дизайн-код Пскова и продление срока эксплуатации лифтов

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко.

Ключевые темы выпуска: Поправки в Конституцию РФ, дизайн-код Пскова, проблемы, связанные с установкой нестационарных объектов торговли, и продление предельного срока эксплуатации лифтов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»