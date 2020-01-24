14:00 «Постскриптум»: Поправки в Конституцию, дизайн-код Пскова и продление срока эксплуатации лифтов
«Постскриптум»: Поправки в Конституцию, дизайн-код Пскова и продление срока эксплуатации лифтов
27.01.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко.
Ключевые темы выпуска: Поправки в Конституцию РФ, дизайн-код Пскова, проблемы, связанные с установкой нестационарных объектов торговли, и продление предельного срока эксплуатации лифтов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати