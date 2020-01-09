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«Дневной дозор»: Политические ожидания от 2020 года

10.01.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

На старте нового года эксперты высказывают мнения и прогнозы, каким он может быть в той или иной сфере: экономике, хозяйстве, спорте и других. Мы же сегодня поговорим о политических ожидания и прогнозах. В геополитике решающую роль сыграют выборы президента США, набирает обороты американо-иранский конфликт. Россия с одной стороны продолжает играть мускулами, с другой — выступает в роли переговорщика и миротворца. Крупных политических событий внутри страны, будь то президентские или парламентские выборы, в этом году не предполагается. Равно как и широкомасштабной губернаторской кампании. Но муниципальных выборов будет очень много. В частности, в Псковской области речь идет о почти 1160 мандатах. Это серьезное испытание в том смысле, что муниципальная власть хоть и утрачивает свою де-юре самостоятельность, но непосредственно влияет на население. И на следующий уровень власти — так называемым муниципальным фильтром, сбором подписей в поддержку кандидатов на губернаторские выборы. С учетом результатов выборов в регионе в минувшем сентябре, «Единой России» нужен реванш, «Яблоку» - развитие успеха. Получить свое рассчитывают ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия. Задача эта у всех без исключения политических сил, даже партии власти, которая «жахнула» в 2019 году в стране в целом, но не в нашей области. Как себе представляют предстоящий электоральный период представители основных политических сил региона? Каким образом будут выстраивать свою работу с избирателями? Об этом сегодня в «Дневном дозоре».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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