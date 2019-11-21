«Дневной дозор»: Уборка города зимой

Приближается пожалуй самый сложный для предприятий коммунального хозяйства сезон — зима. «Городские службы к зимнему периоду готовы. Все необходимые контракты с подрядчиками заключены - с 1 декабря вступит в силу контракт, обеспечивающий вывоз снега на полигон. Снегоуборочная техника также готова к выполнению работ» - доложил руководитель УГХ Пскова главе администрации областного центра Александру Братчикову. С особым напряжением зимний период проводят компании, занятый содержанием и уборкой городских территорий. В последние пару лет каких только замечаний в их адрес не звучало и от властей, и особенно от горожан: убирают плохо и не вовремя, разводят грязь на проезжей части и тротуарах, горами сыпят песок и соль, используют реагенты, которые никак не ликвидирую гололед. Но самая жесткая критика в адрес коммунальщиков звучит, если в период интенсивных снегопадов не чистят магистрали и дворы. В ответ звучат слова оправданий о забитых машинами дворах, непутевых и безответственных автовладельцах, бросающих транспорт где придется. Или хуже того — стоящих годами в разукомплектованном виде или безхозных авто. Во дворах и на улицах. Вот о них мы сегодня и поговорим. Что и кто должен решить чтобы, чтобы они не мешали уборке города, не портили внешний вид и не создавали опасности псковичам? Каков опыт крупных городов в этом направлении?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»