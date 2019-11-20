«Дневной дозор»: Претензии Эстонии на Печоры

За последнее время Печорский район Псковской области умудрился прозвучать громко не только в региональных и федеральных СМИ, но попасть в международную повестку. На сей раз речь идет о заявлении высокопоставленно го чиновника Эстонской Республики, спикера парламента господина Хенна Пыллуааса. На странице в соцсети он написал, что Россия должна вернуть Эстонии якобы аннексированные территории. По словам спикера эстонского парламента, Таллин не имеет территориальных претензий к России и не претендует ни на один квадратный метр ее территории. Цитирую: «Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас и напомнил, что, с позиции его страны, эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором, который находится в реестре действующих международных договоров ООН. Прогресс в ратификации пограничного договора может быть достигнут только после признания Россией условий Тартуского соглашения, заключил политик. 14 лет назад, когда Латвийская Республика заявила претензии на Пыталовский район Псковской области, президент страны Владимир Путин ответил, цитирую: "Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши". Сейчас российский МИД отреагировал в том же ключе. Высказались и представители политических партий страны, в тему включились историки. Почему с определенной периодичностью сопредельные Прибалтийские страны норовят отхватить тот или иной кусок приграничной земли? Это русофобия, подогреваемая Западом? Личный пиар не самого известного эстонского политика от консервативной партии? И что ответят псковские политики коллегам из Таллина?- об этом сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»