«Подстрочник»: Депутат Псковского областного Собрания Ирина Богачева

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева.

Ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова побеседуют с ней о ее депутатской деятельности, ходе реализации нацпроектов в псковском регионе, о перспективах решения актуальных проблем Островского района, о проекте областного бюджета на 2020 год, о модернизации здравоохранения региона.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»