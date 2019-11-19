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«Подстрочник»: Депутат Псковского областного Собрания Ирина Богачева

20.11.2019 14:47 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева.

Ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова побеседуют с ней о ее депутатской деятельности, ходе реализации нацпроектов в псковском регионе, о перспективах решения актуальных проблем Островского района, о проекте областного бюджета на 2020 год, о модернизации здравоохранения региона.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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