«Подстрочник»: Депутат Псковского областного Собрания Ирина Богачева
20.11.2019 14:47 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева.
Ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова побеседуют с ней о ее депутатской деятельности, ходе реализации нацпроектов в псковском регионе, о перспективах решения актуальных проблем Островского района, о проекте областного бюджета на 2020 год, о модернизации здравоохранения региона.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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