«Дневной дозор»: ситуация с псковской ливневкой

В предыдущие двое суток Псков напоминал Венецию. Только в этом нет никакой романтики и позитива: прилично подтоплены не только уже привычные места (часть Октябрьского проспекта, пересечение Л. Поземского и Герцена), но и многие другие улицы и дворы в разных районах областной столицы — улица Западная, Инженерная, практически все Завокзалье. При этом стоит обратить внимание, что количество осадков не запредельное: в региональном гидрометцентре нам сообщили, что за двое суток в Пскове и Великих Луках выпало 50 мм, в Дно 78 мм осадков, что характеризуется как «сильный дождь». И это не опасное, а всего лишь неблагоприятное погодное явление. Между тем, в городе реальный потоп. Рассчитывать на то, что в Пскове ливневка справится с таким количеством осадков без проблем, естественно, не приходится. Поэтому многое зависит от правильной организации работы оперативных служб. Сколько в целом в городе работало единиц спецтехники и сотрудников, в УГХ пояснить не смогли, отметив, что ликвидировали и продолжают бороться с последствиями сильного дождя «Специализированная служба» муниципалитета, силы ПТС и «Горводоканала». От большого количества осадков всегда ждем проблем — комментирует сити-менеджер Пскова Александр Братчиков, городские службы были приведены в повышенную готовность.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»