«Дневной дозор»: Кто уберёт несанкционированные свалки?

В октябре на территории многих муниципалитетов региона проходят традиционные месячники по уборке. Чтобы убить двух зайцев, хозяйственники запланировали в их рамках массированную уборку несанкционированных свалок. Хотя эта работа проводится систематически в течении всего года. Напомним, с 1 января этого года в России стартовала мусорная реформа, организацией сбора, сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов в субъектах занимаются региональные операторы. В их функции входит и спрос с собственников земли за несанкционированные накопления ТКО. В первые месяцы действия мусорной реформы в нашем регионе работа регоператора подвергалась жесткой критике буквально за все: за путаницу в квитанциях, мизерное количество контейнеров, отсутствие проработанной логистики, незначительный охват населения услугами. И за отсутствие работы по ликвидации несанкционированных свалок. За 10 месяцев ситуация планомерно улучшается. Например, охват населения области услугами по ТКО составляет свыше 500 тысяч человек, значительно прибавилось число мест накопления, контейнеров, техники, а путаница с квитанциями уменьшилась. А как обстоят дела с самой обозримой частью мусорной реформы: ликвидацией несанкционированных свалок? Буквально накануне информагентства выдали новости об очередном субботнике на Талабских островах. Уборка в очередной раз прошла после визита на межселенную территорию главы региона. Так убирают у нас только в тех местах, куда выезжает губернатор? Какие успехи и проблемы в части ликвидации свалок на селе и в городе? Обсудим в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»