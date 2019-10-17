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«Дневной дозор»: Единороссы одобрили Елену Полонскую на пост главы Пскова

18.10.2019 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Псковские единороссы определялись с кандидатурой на пост главы города. По итогам тайного голосования участников городской партконференции победителем стала исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская. Она и представит партию на выборах в гордуме.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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