«Дневной дозор»: Единороссы одобрили Елену Полонскую на пост главы Пскова

Псковские единороссы определялись с кандидатурой на пост главы города. По итогам тайного голосования участников городской партконференции победителем стала исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская. Она и представит партию на выборах в гордуме.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»