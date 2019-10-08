«Дневной дозор»: ремонт площади Ленина в Пскове

Реконструкции площади Ленина в Пскове не будет. Сделают просто ремонт. Накануне на научно-методическом совете при региональном комитете по охране объектов культурного наследия состоялось обсуждения скорее, плана, нежели проекта, предполагаемой переделки. Вопреки громким заявлениям городских властей и чиновников от архитектуры и прежде всего благодаря общественному мнению, а главное - очевидному отсутствию большого количества средств, планируется реализовать капитальный ремонт без перепланировки. Разумеется, речи не идет уже о посягательствах на памятник вождя мирового пролетариата — Ленин останется стоять на привычном месте. Ранее звучали заявления об устаревшей планировке, незначительной функциональности, отсутствии эстетики у этого самого древнего и центрального места города. Напомним, 10 лет назад даже проводился конкурс архитектурных проектов, был определен победитель. Но реконструкция так и не состоялась.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»