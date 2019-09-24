«Дневной дозор»: О новых ограничениях продажи алкоголя

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в федеральный закон о регулировании производства и продажи алкоголя. Речь идет об ограничениях торговли спиртным в многоквартирных домах. Законопроект направлен против так называемых «наливаек». Многочисленные жалобы от населения на шум, беспорядок, криминальную обстановку, постоянно поступают в органы власти. Между тем, на региональном уровне на данный момент фактически нет полномочий что-либо сделать с псевдокафе. Но, если законопроект пройдет второе чтение, именно региональные власти будут наделены правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в общепите, который расположен в многоквартирных домах. Также документом предлагается норма, в соответствии с которой продажа спиртного в розницу в кафе, расположенных в многоэтажках, возможна, если площадь зала составляет не менее 20 квадратных метров.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»