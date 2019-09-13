«Дневной дозор»: скандал со спектаклем «Ревизор» в Екатеринбурге

Свердловская прокуратура инициировала проверку информации о произошедшем в екатеринбургском Театре юного зрителя. Надзорное ведомство отреагировало на разгорающийся скандал вокруг спектакля «Ревизор», который показался некоторым зрителям порнографическим. Постановка Псковского театра драмы имени Пушкина была показана в рамках фестиваля «Реальный театр», проходившего с 6 по 13 сентября. Сцены моющегося в душе Хлестокова (естественно, нагишом), и особенно сцена изнасилования дочери городничего показались екатеринбургской журналистке Алене Абрамовой чрезмерными, тем более, что (как она утверждает) в зале были дети. Естественно, скандал моментально перекинулся в сми и соцсети...

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»