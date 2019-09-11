«Дневной дозор»: звание «Почетный гражданин Псковской области»

В Псковской области утверждено положение о звании «Почетный гражданин Псковской области». Соответствующее постановление принято на 35-й сессии областного собрания. В областном центре в этом году перед июльской сессией гордумы, на которой и принимается решение о присвоении этой награды, общественное поле бурлило и негодовало: по мнение многих с годами звание «Почетный гражданин города Пскова» девальвировалось, персоналии кандидатов на его присвоение подчас неизвестны даже представителям медиа и органам власти, не говоря уже об простых горожанах. И тем не менее, общественность осталась не услышанной. И вот аналогичная награда, только регионального уровня. Нужна ли она обществу? Не обесцениться ли, как это сейчас происходит с подобным званием в Пскове? Кто достоин стать региональным Почетным гражданином уже сейчас? Что думают об этом лидеры общественного мнения, обладатели всевозможных престижных наград и премий. Обсудим в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»