«Дневной дозор»: стратегия социально-экономического развития области

В недрах областной администрации разрабатывается документ, который по идее должен определять дальнейшую судьбу области на несколько десятилетий вперед: это стратегия социально-экономического развития региона. Вообщем-то это долгосрочный план работы органов исполнительной власти на пути к светлому будущему области. Или бумага для чиновников? А реальные экономические игроки — представители бизнеса, приглашаются к ее разработке? Эти и другие аспекты сегодняшней темы обсудим с респондентами «Дневного дозора».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»