www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
9 сентября Телефон 9 сентября 5 сентября 2 сентября 25 июня 5 сентября 3 сентября 6 сентября 6 сентября 2 сентября 9 сентября 6 сентября 28 августа 9 сентября 6 сентября

«Дневной дозор»: стратегия социально-экономического развития области

11.09.2019 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В недрах областной администрации разрабатывается документ, который по идее должен определять дальнейшую судьбу области на несколько десятилетий вперед: это стратегия социально-экономического развития региона. Вообщем-то это долгосрочный план работы органов исполнительной власти на пути к светлому будущему области. Или бумага для чиновников? А реальные экономические игроки — представители бизнеса, приглашаются к ее разработке? Эти и другие аспекты сегодняшней темы обсудим с респондентами «Дневного дозора».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты