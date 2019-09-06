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«Дневной дозор»: Итоги Единого дня голосования

09.09.2019 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Главную победу на выборах 8 сентября в Псковской области празднуют кандидаты от партии «Яблоко». Впервые за электоральную историю нашего региона яблочник, в данном случае, - Артур Гайдук одержал победу в одномандатном округе на довыборах в областное собрание депутатов. Представители «Яблока» по результатам Единого дня голосования победили в половине выборных районов в борьбе за посты глав муниципальных образований — Дновского, Новоржевского и Пустошкинского районов. Итого, из 26 муниципалитетов области в пяти главы от партии «Яблока». Это, пожалуй, можно назвать страшным сном наяву как для отделения «Единой России» в регионе, так и для политического блока администрации Псковщины. Причины и последствия итогов голосования 8 сентября в новом выпуске нашей программы.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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