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«Дневной дозор»: Финишная прямая избирательной кампании

06.09.2019 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Предвыборная гонка в Псковской области завершается. На законную агитационную деятельность осталось буквально несколько часов, 7 сентября — день тишины. Как и предрекали скептики, кампания прошла довольно серо, пассивно и не привлекала внимания избирателей. На фоне этого лунного предвыборного пейзажа самым примечательным технологическим ходом (пусть не новыми не уникальным для нашего региона) являются попытки снятия кандидатов с выборов через суды...

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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