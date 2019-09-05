«Дневной дозор»: Финишная прямая избирательной кампании

Предвыборная гонка в Псковской области завершается. На законную агитационную деятельность осталось буквально несколько часов, 7 сентября — день тишины. Как и предрекали скептики, кампания прошла довольно серо, пассивно и не привлекала внимания избирателей. На фоне этого лунного предвыборного пейзажа самым примечательным технологическим ходом (пусть не новыми не уникальным для нашего региона) являются попытки снятия кандидатов с выборов через суды...

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»