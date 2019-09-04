«Дневной дозор»: Что будет с хостелами после 1 октября?

С 1 октября этого года в силу вступает закон, согласно которому в многоквартирных жилых домах нельзя оказывать гостиничные услуги. Соответственно, никаких мини-гостиниц и хостелов в жилых многоэтажках быть далее не может. Надо сказать, что мода на хостелы захлестнула крупные российские города, до провинциальных, таких как Псков, она только добралась, широкого распространения пока еще не получила...

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»