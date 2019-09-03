«Дневной дозор»: ситуация вокруг центра «Подросток»
04.09.2019 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Новый учебный год в Пскове ознаменовался не только торжественными линейками и благостным настроением. Несколько последних дней общественность и сми взбудоражены ситуацией вокруг приостановки деятельности Центра образования «Подросток», который базировался на улице Гражданской, 9 в областном центре. Аргументы сторон сегодня в программе.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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