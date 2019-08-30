«Дневной дозор»: этический кодекс учителя

Вероятно, в ближайшее время педагогов перестанут кошмарить и увольнять за фото в купальниках. Документ, где впервые регламентированы нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях, подготовили специалисты Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования. «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» направили в регионы с рекомендацией использовать при подготовке локальных нормативных актов школ.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»