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«Дневной дозор»: этический кодекс учителя

02.09.2019 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Вероятно, в ближайшее время педагогов перестанут кошмарить и увольнять за фото в купальниках. Документ, где впервые регламентированы нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях, подготовили специалисты Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования. «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» направили в регионы с рекомендацией использовать при подготовке локальных нормативных актов школ.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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