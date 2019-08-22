«Дневной дозор»: Перспективы введения четырехдневной рабочей недели

До конца сентября этого года Министерство труда должно представить правительству свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, сообщают федеральные СМИ. Напомним, впервые идея сокращения трудовой недели была озвучена председателем правительства России Дмитрием Медведевым в июне. По началу новость не было воспринята всерьез. Теперь дело дошло до проработки вопроса с точки зрения перспективы его внедрения. Мотивация, по мнению Медведева, такова: технологический прогресс ведет к тому, что вместо человека все больше задач выполняют роботы. У граждан, в свою очередь, отсутствует необходимость работать 5 дней в неделю,появляется больше времени для досуга. Новация взбудоражили власть и общественность, стали появляться комментарии как сторонников, так и противников данной инициативы. Первые мотивированы возможностью больше отдыхать, уделять время своей семье. Ну в конце концов, в Нидерландах трудятся 27 часов в неделю, во Франции 35, в Германии — 38, почему мы работаем 40 часов? Кстати: по оценке Организации экономического сотрудничества и развития, Россия входит в тройку стран, где работают больше всего. Оппоненты парируют: потому что в нашей стране такого уровня высокой производительности труда и тем более инновационных предприятий (в отличие от Европы) просто нет.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»