«Дневной дозор»: Малые архитектурные формы в Пскове

а уходящей неделе в Пскове случились 2 фактически скандальных эпизода, связанные с установкой в областном центре арт-объектов и памятников. Ощущение, что заявление о реконструкции площади Ленина и соответственно судьбе монумента вождю революции, открыли ящик Пандоры, горько шутят в культурной среде. На самом деле где тонко, там и рвется. С насыщением Пскова интересными арт-объектами, скульптурами, памятниками и прочей интересной визуализацией дела обстоят плохо. В последние годы надо отдать должное, в городе привели в порядок несколько парков и скверов, набережных и площадей. Но они фактически пустые — глазу горожанина и туриста зацепится не за что. Подверженный критике «Скобарь», установленный 5 лет назад в Детском парке, пользуется популярностью: с ним фотографируются, трут нос и подкову на счастье. И не столько от чрезмерной любви конкретно к этой скульптуре, сколько от отсутствия других. На этой неделе предложение об увеличении в городе числа арт-объектов и памятников сыпались, как из рога изобилия. На набережной Великой власти и участники всероссийского форума семей открыли кованную фигуру высотой 3,5 метра под названием «Семейное древо сердец» в исполнении себежского кузнеца Владимира Тюрягина. Этот факт вызвал шквал критики от искусствоведа, зампредседателя регионального ВООПИК, члена городской комиссии по упорядочению названия улиц Ирины Голубевой. И причина банальна: «Семейное древо сердец» оказалось несанкционированным объектом.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»