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«Дневной дозор»: Предприниматели назвали условия для бизнеса неблагоприятными

19.07.2019 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Более 70% российских предпринимателей оценивают условия ведения бизнеса в стране как неблагоприятные, но отказываться от собственного дела не планируют. Только 15% респондентов считают, что государство активно работает над поддержкой и развитием бизнеса. Таковы данные исследования ВЦИОМ, проведенного центром в начале июля. Главными факторами, которые оказывают негативное влияние на условия ведения бизнеса, опрошенные предприниматели признали снижение уровня благосостояния граждан, коррупцию и цены на энергоносители. Жаловались коммерсанты на падение спроса, на растущее налогообложение, на судебную систему, не защищающую собственников и на контрольные органы, кошмарящие бизнес. А ведь уже пару десятилетий в нашей стране на всех уровнях, от главы государства до руководителей местных администраций, чиновники твердят о необходимости поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, как локомотива развития экономики. Президент Владимир Путин все время говорит о необходимости снятия лишней административной нагрузки с бизнесменов. Правительство заявляет о реформе контрольно-надзорных органов по отношению к предпринимательству, чтобы не заматывать его бесконечными проверками. А по факту мы видим следующую статистику. Большинство представителей бизнеса не удовлетворены существующими условиями и не уверены в завтрашнем дне.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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