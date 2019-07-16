«Дневной дозор»: Псковские медучреждения ждут проверки

Накануне на заседании администрации региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести проверку ряда псковских учреждений здравоохранения. Причины - плохая организация работы и неравноценное соотношение заработной платы руководящего состава и обычных работников. Михаил Ведерников, в частности заявил, что отдельные главврачи злоупотребляют своим служебным положением, устанавливая себе завышенные оклады. При этом младший медицинский персонал получает меньше их в 4 раза, что, по словам главы региона, является неисполнением поручения президента по повышению зарплат медсестер и санитаров

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»