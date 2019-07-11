«Дневной дозор»: Выборы глав шести районов Псковской области

В единый день голосования 8 сентября текущего года в Псковской области пройдут целый ряд выборных кампаний: это довыборы в Псковское областное собрание по округу №2 в Пскове и Псковскую городскую думу по округу №13, о которых мы рассказывали ранее. Ряд выборов в муниципальные представительные органы . И выборы 6 глав районов. Судьба тех глав, чьи полномочия истекают в этом году, разная: главы Бежаницкого и Пушкиногорского района Сергей Михеев и Александр Баранов выиграли процедуру предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» и вновь будут претендовать на эти посты. А вот главы Дновского и Пустошкинского районов Валентина Тюрина и Юрий Жуков участвовать в выборах не будут.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»