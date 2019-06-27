«Дневной дозор»: Проверка «Машиностроителя»

Псковская Ганза открылась в Кремле. А должна был, напомним, на стадионе «Машиностроитель». Реконструкцию главного городского стадиона включили в план празднования международного события именно с целью исправить его плачевное состояние. Однако по ряду объективных и субъективных причин, связанных с подготовкой проекта, определением подрядчика, поступлением финансов из федерации в регион, площадкой Ганзы он не стал. Много звучало критических замечаний по поводу темпов реконструкции в последние месяцы, губернатор Михаил Ведерников приглашал на стройку замминистра спорта России, реконструкцию поставили на особый контроль. В последний месяц даже и особенно визуально работа пошла хорошими темпами. Накануне на «Машиностроитель» прибыла вице-премьер правительства России, руководитель федерального оргкомитета Ганзы-2019 Ольга Голодец. Что называется, оценить проделанную работу.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»