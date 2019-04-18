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«Подстрочник» с советником губернатора Псковской области Александром Голышевым

19.04.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, советник губернатора Псковской области Александр Голышев. Речь пойдет о культуре, судьбе Псковского музея-заповедника и состоянии музейного дела в регионе в целом. Также гость студии расскажет о работе регионального отделения РВИО и реализации проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» в Псковской области. Напомним, в начале апреля Александр Голышев был назначен координатором этого партпроекта в псковском регионе.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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