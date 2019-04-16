«Дневной дозор»: Как идет реализация программ приграничного сотрудничества в Пскове?

Приграничное положение Псковской области на протяжении веков определяло плюсы и минусы для жителей самого северо-западного региона страны. Среди минусов главный — война, защита рубежей. Среди плюсов приграничья — возможность взаимодействовать с сопредельными европейскими государствами. В наши дни одной из форм такого взаимодействия являются программы приграничного сотрудничества: «Россия-Эстония», «Россия-Латвия». Они предполагают реализацию проектов в различных областях: экологии, благоустройства, предпринимательства, сохранения культурного наследия и других. Определен порядок и условия участия, софинансирование, соглашения ратифицированы на высшем уровне.

Как и когда предполагается приступить к реализации этих проектов? А так же: реальная ли угроза срыва российско-латвийской программы в связи с тем, что наша сторона пока не внесла положенной части софинансирования общего проекта? Об этом сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»