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«Дневной дозор»: Как идет реализация программ приграничного сотрудничества в Пскове?

17.04.2019 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Приграничное положение Псковской области на протяжении веков определяло плюсы и минусы для жителей самого северо-западного региона страны. Среди минусов главный — война, защита рубежей. Среди плюсов приграничья — возможность взаимодействовать с сопредельными европейскими государствами. В наши дни одной из форм такого взаимодействия являются программы приграничного сотрудничества: «Россия-Эстония», «Россия-Латвия». Они предполагают реализацию проектов в различных областях: экологии, благоустройства, предпринимательства, сохранения культурного наследия и других. Определен порядок и условия участия, софинансирование, соглашения ратифицированы на высшем уровне.

Как и когда предполагается приступить к реализации этих проектов? А так же: реальная ли угроза срыва российско-латвийской программы в связи с тем, что наша сторона пока не внесла положенной части софинансирования общего проекта? Об этом сегодня  в «Дневном дозоре».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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