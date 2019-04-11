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«Дневной дозор»: Исторический парк на стадионе «Электрон»

12.04.2019 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В судьбе печально известного псковского стадиона «Электрон» открылась яркая перспектива. Заявление губернатора области Михаила Ведерникова о том, что мультимедийный парк «Россия — моя история», детище митрополита Псковского и Порховского Тихона, разместиться на десятилетиями заброшенной территории многие восприняли с надеждой. Но так ли все просто с точки зрения архитекторов? Есть ли уже какие-то детали, помимо идеи? На сей раз насколько серьезно проработан вопрос с собственниками? Что будет с Народным парком? - об этом порассуждаем с экспертами в «Дневном дозоре».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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