«Дневной дозор»: Исторический парк на стадионе «Электрон»

В судьбе печально известного псковского стадиона «Электрон» открылась яркая перспектива. Заявление губернатора области Михаила Ведерникова о том, что мультимедийный парк «Россия — моя история», детище митрополита Псковского и Порховского Тихона, разместиться на десятилетиями заброшенной территории многие восприняли с надеждой. Но так ли все просто с точки зрения архитекторов? Есть ли уже какие-то детали, помимо идеи? На сей раз насколько серьезно проработан вопрос с собственниками? Что будет с Народным парком? - об этом порассуждаем с экспертами в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»