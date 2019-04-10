«Дневной дозор»: В ПсковГУ новый ректор - куда будет двигаться университет?

В главном вузе нашего региона — Псковском государственном университете, вновь сменился руководитель. Взамен временного - Марины Махотаевой, утвержден постоянный ректор, которым стала профессор Ульяновского университета Наталья Ильина. Каким будет дальнейший путь развития образовательного учреждения, которое объединяет в себе 12 тысяч студентов и преподавателей? За годы, прошедшие после по сути искусственного, спущенного «сверху», слияния псковских педа и политеха, родился ли действительно объединенный и классический университет, о котором заявлялось на стадии его образования? Об этом вместе с нашими экспертами поразмышляем в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»