«Дневной дозор»: Разливайкам бой

В Псковской области объявлена война так называемым «наливайкам» - торговым точкам в жилых многоквартирных домах, где торгуют пивом, в том числе и в ночное время. Общественное обсуждение этого вопроса, по которому, как свидетельствуют депутаты городского и областного парламентов, от граждан постоянно поступают жалобы. Намедни в Псков приезжал член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев и состоялось общественное обсуждение темы. Дело в том, что в госдуме парламентарии рассматривают законопроект, запрещающий размещение в жилых домах организаций, продающих алкоголь. Хотя многие эксперты и появление этих самых «разливаек» связывают с тем, что на территории нашего региона действуют достаточно строгие ограничения продажи алкоголя. Напомним, с 21 часа до 11 утра в магазинах Псковщины продавать спиртное запрещено. Но это относится, подчеркнем, к магазинам. А если помещение регистрирующийся как общепит, то есть ставится столик, пара стульев и вешается меню, - продавать алкоголь можно и с 21 часа до 11 утра.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»