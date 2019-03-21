«Дневной дозор»: Молочный фальсификат

Четверть всей молочной продукции на территории Петербурга, Ленинградской и Псковской областей является фальсификатом. Такие данные прозвучали накануне, на пресс-конференции, посвященной теме контроля на рынке «молочки». Новость прошла тихо, однако в том или ином виде молочные продукты употребляет абсолютное большинство жителей нашего региона: молоко,сметана, кефир, ряженка, сливки творог и творожки, всевозможные сыры и сырки, творожные пироги, чизкейки, сгущенка, сливочное масло. Теперь не экзотика для нас тан, айран, разнообразные йогурты и коктейли на основе молока. Другой вопрос, что нынешние дети не знают вкуса парного молока, для них продукт в пакете на полке в холодильнике, никак не связан с коровой. А что бывает домашнее сливочное масло и вкуснейший бабушкин творог...теперь это только в красивой рекламе. Многие из нас не задумываются о том, почему отдельные виды пакетированного молока имеют срок годности больше месяца. Нас это не смущает,это даже удобно. Иногда купишь сливочное масло, а оно и маргарином-то не пахнет, хотя цена была как у самого популярного вологодского. А почему некоторые глазированные сырки по вкусу напоминают пенопласт? Стоит ли говорить про сыр, цена которого в нашем постсанкционном периоде жизни заоблачная, а почти треть населения отказалась от отечественного продукта? А интернет забит публикациями о продуктовых подделках на основе пальмового масла и трансжиров, а так же об онкопоследствиях их употребления. Сегодня в «Дневном дозоре» попытаемся разобраться в теме фальсификата на рынке молочной продукции.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»