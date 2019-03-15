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«Дневной дозор»: Готов ли Псков к весенней уборке?

18.03.2019 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Дождались, в Псков пришла весна. Но не одна: привела с собой кучи мусора, оголила тонны песка, оставшегося после зимней противогололедной обработки дорог и тротуаров, несанкционированные свалки. По традиции, с 1 по 30 апреля в областном центре ежегодно проходит так называемый «месячник по благоустройству и уборке города». И на помощь подрядчикам и УГХ в наведении порядка на улицах, во дворах и рекреационных зонах приходят волонтеры, трудовые коллективы, общественные организации, управляющие компании. Однако, в этом году месячник рискует быть не таким уж и привычно гладким. Дело в том, что в прежние годы весь собранный на городских территориях мусор фактически на безвозмездной основе по договоренности с мусорной компанией АСПО, которая брала на себя такую социальную ответственность, отправлялся на свалку. Организации и муниципалитет получали талончики, проводили уборку, и отправляли собранное добро без проблем куда полагается. НО! С 1 января в стране началась мусорная реформа. И теперь региональный оператор занимается решением проблем с ТКО. Так примет ли он городской мусор после массовых уборок? На платной или бесплатной основе? Или городским властям можно отказаться от массовой уборки? «Дневной дозор» сегодня попробует разобраться в этой теме.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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