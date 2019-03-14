«Дневной дозор»: Минздрав поддержал инициативу убрать алкоголь с витрин магазинов

Тема увеличения продолжительности жизни населения России зазвучала особенно громко на волне пенсионной реформы, когда стало понятно, что в отдельных регионах средний возраст жизни граждан не дотягивает до 60 и 65 лет. Одной из причин относительно ранней смертности является алкоголизация населения и ее последствия. По последним исследования Псковская область находится в середине рейтинга, не трезвенники Чукотка, Магадан и Ненецкий АО, самые непьющие — Кавказские республики: Дагестан, Чечня, Ингушетия. 15 марта федеральные СМИ выдали новость: Минздрав поддерживает инициативу депутата Госдумы Леонида Огуля (фракция "Единая Россия") о том, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать ее в специальных алкомаркетах.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»