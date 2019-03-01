«Дневной дозор»: Митинг против химкомбината «Титан»

Накануне в Пскове состоялся митинг против строительства в особой экономической зоне «Моглино» химического завода группы компаний «Титан-Полимер». По разным оценкам, в Гайд-парке собралось от 500 до 800 человек, против строительства комбината собрано 1800 подписей. Пришли как традиционные участники подобных митингов — представители парламентской и не системной оппозиции, профсоюзы и даже единороссы. Однако как никогда за последние несколько лет проявили активность рядовые псковичи. Да, протестная акция плотно анонсировалась в социальных сетях. Но дело не столько в этом.

За минувший месяц, когда вопрос строительства химкомбината обсуждается широко и остро, свои точки зрения озвучивают политики, общественники, эксперты, гудят соцсети, со стороны власти, которая продвигает этот проект, и самого инвестора по сути не было дано никакого более или менее вразумительного ответа. Диалога нет, а людские опасения уже переросли в фобии, на глухое молчание псковичи отвечают категорическим неприятием. С точки зрения экономики администрацию региона понять можно: так называемый «якорный» партнер ОЭЗ «Моглино» действительно мог бы привести инвестиции, создать рабочие места и спокойно производить продукцию. Зона за много лет так и не заработала на полную мощность. Дело скептиков — сомневаться в ее состоятельности, а власти должны делать свою работы — приводить инвесторов, организовывать производство.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»