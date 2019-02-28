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«Дневной дозор»: Официальные символы Псковской области

01.03.2019 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

С сегодняшнего дня у Псковской области есть два из трех официальных символов региона — флаг и герб. Торжественная церемония вручения свидетельств о государственной регистрации состоялась в максимально торжественной обстановке в драмтеатре и была приурочена к визиту полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана, первом визите в в наш регион в новом статусе. Работа над гимном, напомним, тоже идет к завершению: слова уже есть, проводится конкурс по музыке.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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