«Дневной дозор»: Завершение дачной амнистии

У владельцев земельных участков, на которых построены незарегистрированные коттеджи и загородные домики, 1 марта этого года истекает время, чтобы в упрощенном порядке оформить все необходимые документы. А далее процедура изменится. Так называемая «дачная амнистия», о тонкостях которой мы сегодня поговорим в «Дневном дозоре», была объявлена еще в 2006 году, и с тех пор неоднократно продлялась. В момент ее действия действовал упрощенный порядок оформления прав граждан на объекты недвижимого имущества. При таком порядке, например, ранее не требовалось получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства. Однако с августа 2018 года введен единый уведомительный порядок строительства и оформления в собственность домов, расположенных на землях для индивидуального жилищного строительства, и домов, находящихся в садоводческих и дачных товариществах. То есть формально «дачная амнистия» в изначальном ее понимании уже завершилась, но до 1 марта 2019 года действует переходный период.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»