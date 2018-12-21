«Дневной дозор»: «Псковпассажиравтотранс» - предприятие на грани краха

Самый многочисленный и,пожалуй, самый искренний за последнее время митинг прошел в центре Пскова в минувшую субботу. Треть коллектива самого крупного в области автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс» совместно с профсоюзами вышли на публичную акцию в защиту своей компании. Если коротко напомнить проблемы на предприятии, то это: полумиллиардные долги, необходимость срочно менять подвижной состав — старые автобусы пачками выходят из строя, утрата части самых прибыльных маршрутов в Пскове, их фактическая передача иногородним частникам, противостояние директора коллективу предприятия, его желание разобщить работников и постоянные задержки по зарплате. В совокупности все эти проблемы создают угрозу банкротства, и в обществе все громче звучит вопрос — а не преднамеренное ли оно? Тем более, что директор Николай Киянец за три месяца пребывания на посту впервые встретился с частью коллектива несколько дней назад. К слову четких пояснений фактически ни по одному вопросу люди, доведенные до отчаяния, озлобленные, по существу брошенные с их проблемами, так и не получили.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»