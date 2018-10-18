«Дневной дозор»: Кампус ПсковГУ: проклятое место

Псковская область намерена сменить подрядчика по строительству студенческого кампуса ПсковГУ. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Международных Ганзейских дней в Пскове сообщил губернатор Михаил Ведерников. Тот факт, что работы на объекте идут ни шатко, ни валко, горожане наблюдали еще в середине лета: гостиница расположен в центре города, видимость как на ладони, а смотреть не на что — стройка даже на невооруженный взгляд обывателя была едва жива. В феврале этого года, когда был подписан контракт с подрядчиком, питерской фирмой Опрстрой, ректор университета, тогда еще Юрий Демьяненко, подчеркивал важность объекта для вуза и города в целом, говоря о его местоположении и непростой судьбе. Руководитель Опрстроя на это ответил: компания «выложится по-максимуму». Как бы не так. Властям вновь выпала самая плохая фишка: менять коней на переправе за 250 дней до Ганзы, к которой чиновники собирались сдать объект после реконструкции. Поневоле задумаешься, а может и правда место проклятое?!

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»