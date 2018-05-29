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«Дневной дозор»: Разруха в противотуберкулезном диспансере

29.05.2018 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня мы анализируем состояние здания областного противотуберкулезного диспансера. Говоря языком медицинским, пациент скорее мертв. Накануне вопрос если не аварийного, то крайне плохого состояния здания на Красноармейской, 16 в Пскове вновь подняли региональные профсоюзы. Они запросили у областных властей информацию по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту государственного бюджетного учреждения. Профорганизация бьет в барабаны по обозначенной теме с 2013 года, в 16 вопрос необходимого ремонта обсуждался на уровне губернатора, в прошлом году региональным властям направлено еще одно обращение - по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту, вопрос был вынесен на согласительную комиссию облсобрания по работе с бюджетом на текущий год. Депутаты рекомендовали администрации в 18 году рассмотреть вопрос выделения средств на проектно-сметную документацию для последующего капремонта. Прислушались ли чиновники к рекомендациям депутатов?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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