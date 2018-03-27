«Дневной дозор»: Карантин по ОРВИ и гриппу

Как сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук, на 12 календарной неделе этого года заболеваемость острыми респираторными инфекциями в области достигла эпидемического уровня. В период с 19 по 25 марта суммарная заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог более чем на 23%, среди детей до 2 лет – на 15,5%, среди взрослого населения от 15 лет и старше - на 44,5%. И что еще более тревожно, отмечает Нестерук, увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм ОРВИ, нуждающихся в госпитализации. В связи с этим с 26 марта на территории Пскова, Великих Лук и районов области вводится комплекс необходимых ограничительных мероприятий на основании регионального Плана по профилактике гриппа и ОРВИ в Псковской области.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»