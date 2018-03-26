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«Дневной дозор»: Как решить проблему с местами в яслях?

27.03.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Если вспомнить предысторию, в начале 90-х годов прошлого века сады закрывались, здания некоторых из них стали использовать не по назначению. Сейчас чиновники, конечно, пытаются сократить очередь - открывают новые садики, а в уже существующих стараются разместить столько детей, что случается зашкаливают все допустимые нормы. Но это все лишь полумеры. Городу и региону необходимы новые дошкольные учреждения, которых, вероятно, ждать придется долго, в условиях сокращаемого бюджета и оптимизации расходов. Когда же удастся полностью решить проблему очередей в детсады Пскова с учетом возраста от нескольких месяцев до 1,5 лет?

Накануне пресс-служба региональной администрации опубликовала информацию о поступлении в этом сезоне в область 244 миллионов рублей средств государственного бюджета в рамках программы «Развитие образования», как отмечает официальный источник, благодаря целенаправленной работе врио губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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