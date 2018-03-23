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«Дневной дозор»: Трагедия в Кемерово: что с ТЦ в Пскове?

26.03.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

64 человеческие жизни унесла страшная трагедия в Кемерово. К сожалению, нет уверенности, что это окончательная цифра жертв огненного ада в торговом центре «Зимняя вишня». Какова причина? Почему такое могло произойти? И безопасны ли торговые центры в Пскове? - пожалуй эти вопросы самые главные для нас сегодня.

Доподлинно известно, что пожар начался в 16.00 по местному времени 25 марта, площадь горения разрослась очень быстро и составила свыше полутора тысяч метров квадратных. Локализовать огонь по разным данным удалось только через 6-10 часов. При этом загорание в злосчастном ТЦ случилось повторно уже сегодня к полудню, спустя без малого сутки от начала горения! Местные пожарные были не в состоянии сами справится с огнем, пришлось подтягивать огнеборцев из соседних регионов. Опять же вопрос: из чего построен конкретно этот и вообще торговые центры, что едва ли не проще было бы тушить цистерны с нефтью?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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